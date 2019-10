Mercati – Lo Spread Btp Bund stabile a 133 punti.

Apertura senza sensibili variazioni per lo spread tra Btp e Bund tedesco che avvia la giornata sullo stesso livello della chiusura di ieri a 133 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,93%. Avvio di giornata senza sensibili variazioni per l’euro sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1135 dollari (1,1133 ieri sera alla chiusura di Wall street)e a 120,94 sullo yen. Quotazioni dell’oro poco mosse sui mercati asiatici dopo i guadagni della giornata di ieri. Gli investitori restano in attesa degli sviluppi delle trattative tra Usa e Cina e guardano anche all’ultimo appuntamento odierno con Draghi alla Bce. Il metallo con consegna immediata è quotato così a 1.493 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in calo sui mercati con i contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre che cedono 46 centesimi a 55,61 dollari il barile. In calo anche il Brent che perde 35 centesimi a 60,82 dollari al barile. Le Borse asiatiche archiviano la seduta in positivo con gli investitori che guardano con ottimismo ai prossimi risultati delle trimestrali. Debole la Cina in attesa dell’accordo con gli Stati Uniti sul fronte del commercio internazionale. Sullo sfondo restano sempre le tensioni in Medio Oriente mentre in Europa si guarda alla riunione della Bce, l’ultima presieduta da Mario Draghi. Tokyo (+0,5%) archivia la seduta in rialzo. Sul fronte valutario lo yen torna debole su euro e dollaro. Debole la Cina con Shanghai (+0,04%) e Shenzhen (+0,02%) piatte. In rialzo Hong Kong (+0,6%) e Seul (+0,2%) mentre è piatta Mumbai (-0,07%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l’indice Markit Pmi di Francia, Germania, dell’Eurozona e degli Stati Uniti. Dagli Usa attesi anche i dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione e le vendite di abitazioni nuove.