Mercati – Lo Spread Btp-Bund stabile a 130,7 punti

Apertura poco mossa questa mattina per lo spread fra Btp e Bund. Nei primi scambi, il differenziale segna 130,7 punti base rispetto ai 131 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è dello 0,90%. Euro poco mosso nei confronti del dollaro nei primi scambi della mattinata. La moneta unica cale 1,1071 dollari contro 1,1074 dollari segnati ieri sera dopo la chiusura di Wall Street. Lieve rialzo invece nei confronti dello yen a 120,39. Il prezzo dell’oro è stabile sui sui mercati asiatici dopo il rialzo dello 0,6% messo a segno ieri. Il lingotto con consegna immediata è quotato a 1.488,5 dollari l’oncia. Le quotazioni del petrolio sono in calo dopo il rialzo di ieri. I contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre scendono di nuovo sotto i 53 dollari a 52,91 dollari al barile (-0,8%), mentre il Brent segna 58,99 dollari in calo dello 0,7%. La Borsa di Tokyo interrompe la serie positiva delle ultime sedute, in linea con la contrazione registrata durante la notte a Wall Street, a causa delle nuove incertezze sulle negoziazioni della Brexit tra Gran Bretagna ed Unione europea. Il Nikkei arretra dai massimi in 10 mesi e segna una variazione appena negativa dello 0,13%, a quota 22.443,81, perdendo 29 punti. Sui valutari dei cambi lo yen si mantiene stabile, sul dollaro a 108,60 e sull’euro a 120,30.