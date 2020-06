Mercati – Lo Spread Btp-Bund schizza a 180 punti base.

Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale segna 175 punti base a fronte dei 177 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano si colloca all’1,28% Dopo i picchi dei giorni scorsi che lo hanno portato ai massimi da 8 anni, scendono leggermente le quotazioni dell oro. Sui mercati asiatici il lingotto con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.759,8 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti guadagna l’ 1,34% a 39,24 dollari al barile. In salita anche il prezzo del Brent che passa di mano a 41,65 dollari al barile