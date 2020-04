Mercati – Lo Spread Btp-Bund scende sotto 230 punti

Spread in calo questa mattina all’avvio dei mercati. Il differenziale tra Btp e Bund, che aveva già iniziato una progressiva discesa ieri sera rispetto al picco di giornata di 245 punti, scende ora sotto i 230 punti, a 229,8. La chiusura di ieri segnava 235. Il tasso di rendimento del decennale italiano è dell’1,84%. Euro in calo sul dollaro questa mattina. La moneta unica vale 1,0885 dollari (-0,22%) ed arretra anche nei confronti dello yen a 117,40 (-0,18%). Il rafforzamento del dollaro sui mercati valutari fa indietreggiare il prezzo dell’oro. Dopo il calo dello 0,6% registrato ieri, il metallo prezioso perde questa mattina un ulteriore 0,1% scendendo a 1.715,56 dollari l’oncia. L’oro ha toccato martedì il massimo da novembre 2012. Borse di Asia e Pacifico in calo con Tokyo che lascia sul terreno l’1,33%. A pesare sui listini il crollo fatto segnare dalla produzione industriale e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti mentre prosegue l’incertezza in Giappone sulla fase di prolungata emergenza dettata dalla pandemia del coronavirus. Tra le altre Piazze Hong Kong perde lo 0,68%. Poco mosse Shanghai (+0,15%) e Shenzhen (+0,3%). Piatta Seul mentre Sydney cede lo 0,92%. L’Europa è attesa in positivo. Sotto la lente l’inflazione in Germania di marzo e, soprattutto, l’indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche. Poi altra raffica di dati dagli Stati Uniti, con le richieste settimanali di sussidi disoccupazione, le licenze edilizie di marzo e l’indice Philadelphia Fed (manifatturiero) di aprile. Nel frattempo l’euro è in flessione sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,0885 sul biglietto verde.