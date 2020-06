Mercati – Lo Spread Btp-Bund scende a 164 punti in avvio.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 164 punti base in avvio di giornata. Il rendimento del decennale italiano è all’1,24%. Partenza in rialzo per l’euro. La moneta unica sale a 1,1320 dollari con un incremento dello 0,12%. Sullo yen la moneta unica passa invece di mano a 120,65 (-0,15%). L’oro corre sui mercati internazionali. Le quotazioni spot sono arrivate fino a 1.774 dollari l’oncia, il massimo degli ultimi sette anni, per poi ritrattare a 1.769,6 dollari. Il contratto per agosto si avvicina invece a grandi passi alla soglia dei 1.800 dollari e viene scambiato a 1.791,8 dollari l’oncia, il massimo dal 2012. Sono in calo questa mattina le quotazioni del petrolio, dopo la contrazione registrata già ieri. Il Wti, ieri in flessione dello 0,9%, perde lo 0,5% scendendo a 40,15 dollari al barile, mentre il Brent indietreggia dello 0,3% a 42,52 dollari, dopo aver segnato ieri un -1%.