Mercati – Lo Spread Btp/Bund risale a 201 punti.

Risale sui 200 punti lo spread Btp/Bund all’avvio della settimana. Il differenziale, che venerdì aveva chiuso a 195 punti, ora segna 201 punti. Il rendimento del decennale è pari all’1,66%.Spread Btp/Bund risale a 201 punti. Euro in lieve rialzo all’avvio della settimana. La moneta unica avanza dello 0,55% a 1,07523 dollari. In Asia lo yen recupera le perdite di venerdì e risale a 109,84. Il petrolio Wti prova a risalire dai minimi degli ultimi 18 anni toccati venerdì e cresce dell’1,37% a 22,94 dollari al barile. Il mercato vede sfumare un possibile accordo fra l’Opec, a sua volta senza intesa sui tagli, e i produttori dello shale Usa, colpiti dal crollo delle quotazioni per gli effetti del coronavirus e della ‘guerra dei prezzi’ Russia-Arabia Saudita. Ribasso deciso invece per il Brent (-3%) a 26,39 dollari). Prezzo dell’oro in calo all’avvio della settimana. Il metallo con consegna immediata scende dello 0,4% a 1492 dollari l’oncia.