Mercati – Lo Spread Btp-Bund poco mosso a 197 punti.

Avvio di giornata senza sensibili variazioni per lo spread tra Btp e Bund tedesco che segna 197 punti (198 ieri sera). Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,57% Euro poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica europea viene scambiata a 1,1159 dollari (quasi invariata rispetto a ieri dopo la chiusura di Wall Street). Rispetto allo yen l’euro scambia a 120,9. La sterlina recupera lievemente sul dollaro a 1,2157 . Quotazioni in leggero calo per l’oro che interrompe così brevemente il trend di crescita costante dell’ultimo periodo. Nel mese di luglio le quotazioni hanno guadagnato l’1,3%. Oggi sui mercati asiatici il lingotto con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.427 dollari l’oncia. Continua a salire la tensione tra Iran ed Usa e salgono le quotazioni del petrolio spinte anche dai dati delle scorte statunitensi che indicano una riduzione. I contratti sul greggio wti con scadenza a settembre guadagnano così lo 0,7% a 58,45 dollari al barile mentre il Brent si porta a 65,21 dollari con un aumento di 49 centesimi. Borse asiatiche in calo, in scia alla seduta negativa di Wall Street e dei listini europei e in attesa che stasera la Fed comunichi le sue decisioni in materia di tassi, con il mercato che si attende un taglio di almeno 25 punti base e il presidente Usa, Donald Trump, che continua il suo pressing a colpi di tweet per una sforbiciata più sostanziosa. Tokyo ha perso lo 0,86%, Hong Kong cede l’1,3%, Shanghai e Shenzhen arretrano dello 0,6%, Seul ha perso lo 0,7% e Sydney lo 0,5%. Sull’andamento dei listini hanno pesato una serie di trimestrali non entusiasmanti, tra cui quella di Samsung, ma anche i segnali incerti che arrivano sul fronte dei colloqui tra Cina e Usa sui dazi, chiusi a Shanghai senza indicazioni su eventuali progressi mentre il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare la Cina per le sue politiche commerciali.