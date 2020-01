Mercati – Lo Spread Btp Bund piatto a 156 punti.

Apertura di giornata poco mossa per lo spread tra Btp e Bund che segna 156 punti come ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende all’1,26%. Euro in lieve calo rispetto al dollaro in avvio di giornata. Su mercati segnati dai timori di possibili effetti economici del Coronavirus la moneta unica vale stamattina 1,1043 dollari (contro 1,1056 segnati ieri alla chiusura di Wall Street) e 120,98 yen. Quotazioni dell’oro in leggero calo sui mercati asiatici con gli investitori cauti che guardano ai possibili effetti economici del coronavirus . Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,2% e passa di mano a 1.559 dollari l’oncia. In lieve calo sia argento che platino mentre il palladio perde l’1,2% a 2.434 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in lieve recupero ma ancora intonate alla debolezza sui timori di effetti sui mercati del Coronavirus. I contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio salgono di 27 centesimi a 55,86 dollari al barile ed il Brent sale di 34 centesimi a 62,38 avviandosi a chiudere la terza settimana consecutiva di prezzi in calo.