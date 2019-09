Mercati – Lo Spread Btp/Bund parte in calo a 169 punti

Partenza in lieve calo per lo spread fra Btp e Bund con i mercati che guardano alla formazione del nuovo governo e al termine di metà settimana, fissato dal presidente incaricato Giuseppe Conte. Il differenziale segna 169 punti contro i 170 della chiusura di venerdì e il rendimento del decennale rimane sotto l’1% a 0,99%. La Borsa di Milano (+0,65%) accelera dopo i primi scambi, in attesa degli sviluppi politica per la formazione del nuovo governo. Lo spread tra Btp e Bund prosegue in calo a 169 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,98%. A Piazza Affari corrono le banche con in testa Mps (+6%). Bene anche Banco Bpm (+1,4%), Ubi (+1,3%), Bper (+1,2%), Unicredit (+0,8%) e Intesa (+0,6%). Seduta positiva anche per il comparto delle auto e della componentistica con Ferrari (+0,8%), Fca e Cnh (+0,5%), Exor (+0,1%), Pirelli (+0,3%) e Brembo (+0,2%). L’euro resiste, all’avvio dei mercati, sotto la soglia di 1,1 dollari che aveva rotto venerdì. La moneta unica passa di mano a 1,099 dollari. Oro in lieve rialzo sui mercati con gli investitori che guardano all’avvio, oggi, delle misure di dazi varate dagli Usa sui prodotti dalla Cina che ha risposto con misure analoghe. Il metallo con consegna immediata segna un rialzo dello 0,23% a 1523 dollari l’oncia. Prezzo del petrolio poco mosso all’avvio dei mercati. Il greggio Wti segna 55,019 dollari al barile (-0,09%) mentre il Brent del Mare del Nord arretra dello 0,16% a 59,09 dollari. Le Borse asiatiche chiudono contrastate con i timori per gli effetti sull’economia globale dopo i dazi incrociati tra Usa e Cina. Resta alta l’attenzione per le proteste in corso a Hong Kong e le ripercussioni sugli investimenti nell’area. La banca centrale giapponese ha tagliato per la seconda volta in due giorni l’acquisti delle obbligazioni per impedire che i rendimenti scendano ai minimi storici. Mercati chiusi negli Stati Uniti per la giornata dei lavoratori. Archivia la seduta in rosso Tokyo (-0,41%). A mercati ancora aperti procedono in territorio positivo Shanghai (+1,31%), Shenzhen (+2,22%). In calo Hong Kong (-0,67%) mentre è poco variata Seul (+0,07%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi manifatturiero dell’eurozona e di Spagna, Italia, Francia, Germania e Regno Unito.