Mercati – Lo Spread Btp Bund in rialzo a 184 punti.

Apertura in netto rialzo per per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 184 punti, 9 in più rispetto ai livelli ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale italiano è pari all’1,12%. Euro in calo in avvio dei mercati. La moneta unica passa di mano a 1,1232 dollari mentre sullo yen è a quota 118,52. Non si arresta la corsa dell’oro sui timori per l’economia derivanti dall’impatto del coronavirus che hanno spinto i prezzi a guadagnare il 5,8% in 5 sedute, l’aumento settimanale più alto dal 2011. Il metallo con consegna immediata sui mercati asiatici passa di mano a 1.678,1 dollari l’oncia, in aumento dello 0,4% dopo il rally della vigilia (+2,3%). L’impatto sull’economia mondiale del coronavirus continua ad abbattere i prezzi del petrolio con il Brent europeo che scende sotto la soglia dei 50 dollari e passa di mano a 49,46 dollari al barile. In ulteriore calo anche il Wti che dopo i crolli della vigilia perde ancora l’1% a 45,44 dollari al barile. Per oggi è attesa una decisione sugli ulteriori tagli di produzione proposti dai membri dell’Opec che vedono però la Russia contraria.