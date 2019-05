Mercati – Lo Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 270 punti.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in lieve rialzo in avvio di giornata dopo il voto Ue e segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è al 2,58%. L’oro e’ in rialzo sui mercati asiatici a 1.286 dollari l’oncia sulla scia dei timori per la guerra dei dazi tra Usa e Cina. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,2% a 1.286 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in calo dopo il lieve recupero che ha seguito il crollo della scorsa settimana sulle tensioni geopolitiche con l’Iran e la guerra dei dazi tra Usa e Cina. I contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio cedono 24 centesimi a 58,39 dollari al barile mentre il Brent è fermo a quota 68,69 dollari al barile. Le Borse europee chiudono in rialzo dopo il voto in Europa e mentre prosegue la visita di stato in Giappone del presidente degli Usa Donald Trump. Gli investitori, intanto, restano alla finestra in attesa delle indicazioni sui negoziati per il commercio internazionale e sugli sviluppo del caso Huawei. Chiuse per festività le Borse di Londra e Wall Street Tokyo (+0,31%) archivia la prima seduta della settimana in positivo. A mercati ancora aperti marciano in rialzo anche Shanghai (+1%) e Shenzhen (+2%) mentre è in calo Hong Kong (-0,1%). Sale Mumbai (+0,6%) mentre è piatta Seul (-0,02%). Non sono attesi dati macroeconomici.