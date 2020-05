Mercati – Lo Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 235 punti.

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 235 punti base rispetto al livello di 233 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,80%. Euro in leggerissimo calo questa mattina all’avvio dei mercati. La moneta unica vale 1,0803 dollari contro gli 1,0817 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street . Sullo yen la moneta è a quota 115,4. Quotazioni dell’oro in lieve calo stamani sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.715 dollari l’oncia, in calo dello 0,6% con gli investitori cauti in attesa di segnali più certi sull’ avvio della ripresa. Quotazioni del petrolio in leggerissimo rialzo sul mercato after hour di New York dove le quotazioni del greggio Wti guadagnano l’1,54% a 25,68 dollari al barile in attesa di segnali più certi sulla ripresa dell’economia. Il Brent sale dell’1,44% a 29,62 dollari al barile.