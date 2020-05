Mercati – Lo Spread Btp Bund in lieve rialzo a 212 punti

Apertura in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale sale a 212 punti contro i 210 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,63%. Euro in lieve calo sul dollaro in avvio delle contrattazioni: la moneta unica europea passa di mano a 1,0959 a fronte della quota di 1,0981 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen la moneta unica è in leggero rialzo a 118,06. Quotazioni dell’oro in calo sui mercati asiatici in risposta al rafforzarsi del dollaro: il lingotto con consegna immediata cede lo 0,5% a 1.738 dollari l’oncia. Continua il recupero dei prezzi del petrolio dopo i dati sulle scorte Usa in diminuzione: i contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno guadagnano l’1,88% a 34,12 dollari al barile. Il brent sale dell’1,79% a 36,39 dollari al barile. La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, seguendo l’accelerazione degli indici azionari statunitensi durante la notte, con gli investitori che anticipano il ritiro delle misure cautelative contro il coronavirus e l’apertura delle attività economiche in altre regioni del Giappone. Il Nikkei avanza dello 0,50% a quota 20.698,97, aggiungendo 103 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 107,60, e sull’euro a 118,10.