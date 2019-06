Mercati – Lo Spread Btp/Bund in lieve calo a 257,9

Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 257,9 punti contro i 260 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari al 2,32%. Euro stabile all’avvio dei mercati. La moneta unica è scambiata a 1,1215 dollari (-0,06%). Lo yen è a 121,81 dollari (-0,09%). Oro in lieve calo sui mercati. Il metallo con consegna immediata arretra dello 0,19% a 1.339,36 dollari l’oncia. Il petrolio apre in lieve rialzo dopo lo scambio reciproco di accuse nei giorni scorsi fra Iran e Usa sulla responsabilità dell’attacco alle due petroliere nel Golfo dell’Oman. Il Wti sale dello 0,27% a 52,65 dollari al barile. Il Brent a 62,24 dollari al barile (+0,37%). Seduta contrastata sulle Borse asiatiche all’inizio di una settimana in cui l’attenzione è puntata sulle banche centrali: sulla Fed che mercoledì darà indicazioni sul taglio dei tassi e sulla Banca centrale del Giappone attesa giovedi’. In Portogallo a Sintra, il forum annuake tra banchieri centrali, accademici ed economisti, l’ultimo per Mario Draghi. Tokyo si ferma sulla parità (+0,03%), Hong Kong (+0,59%) rimbalza dopo che il governo ha sospeso un controverso conto di estradizione. Shanghai guadagna lo 0,25%, Seoul cede lo 0,22 per cento.