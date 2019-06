Mercati – Lo Spread Btp Bund in lieve calo a 247punti

Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp Bund. Il differenziale segna 247,6 punti a fronte dei 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,152%. Apertura in lieve calo per le quotazioni dell’euro che perde lo 0,044% rispetto alle quotazioni di ieri sera a 1,1362 dollari. La moneta unica europea perde lo 0,156% sullo yen a 122,03. Dopo il picco raggiunto ieri, ai massimi da sei anni, il prezzo dell’oro ripiega anche se resta superiore a 1.400 dollari. Il lingotto con consegna immediata perde l’1% (14,19 dollari) ed è scambiato a 1.409 dollari. Torna a crescere il prezzo del petrolio dopo la battuta d’arresto di ieri. I contratti sul greggio Wti guadagnano 1 dollaro e 24 centesimi (+2,14%) e passano di mano a 59,07 dollari al barile; il Brent guadagna 1,11 dollari (+1,71%) a 66,16 dollari.