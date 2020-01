Mercati – Lo Spread Btp Bund in calo a 158 punti.

Apertura di giornata in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 158 punti base dai 160,7 della chiusura di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende all’1,32%. Euro in lieve calo rispetto al dollaro in avvio di giornata. Su mercati segnati dai timori di possibili effetti economici del Coronavirus la moneta unica vale stamattina 1,1089 dollari (contro 1,1093 segnati ieri alla chiusura di Wall Street) e 121,51 yen. Quotazioni dell’oro poco mosse sui mercati asiatici con gli investitori cauti che guardano ai possibili effetti economici del coronavirus . Il lingotto con consegna immediata passa così di mano a 1.558 dollari l’oncia. Poco variati anche gli altri metalli preziosi, in lieve calo sia argento che platino con solo il palladio che recupera dopo le perdite della vigilia a 2.489 dollari l’oncia (+0,5%) . Quotazioni del petrolio ancora in calo sui timori di effetti sui mercati del diffondersi del Coronavirus. I contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio cedono l’ 1,9 a 55,65 dollari al barile; il Brent scende dell’1,7% a 62,12 dollari. Segno meno davanti agli indici delle principali Borse di Asia e Pacifico per l’effetto combinato del coronavirus cinese con epicentro a Whuan e del calo delle esportazioni giapponesi (-5,6%) nell’intero 2019.

Tokyo ha ceduto lo 0,98%, ben più pesante Shanghai (-2,75%), chiusa per festività Taiwan. Segno meno per Seul (-0,93%), Sidney (-0,63%) e Hong Kong (-1,85%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,46%). Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street in attesa della decisione della Bce sui tassi, della fiducia dei consumatori nell’Ue e, dagli Usa, delle richieste di sussidi, dell’Indice Principale e di quello della Fed di Kansas City sull’attività manifatturiera. In calo il dollaro sullo yen, stabile sull’euro, in ripresa la Sterlina, giù lo yuan cinese su tutte le divise. Segno meno per il greggio (wti -1,71%) e per l’oro (-0,15% a 1.556,1 dollari l’oncia).