Mercati – Lo Spread Btp-Bund in calo a 135 punti.

Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp e Bund a 135 punti base a fronte dei 137 della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,92%. Continua la corsa dell’oro sui timori provocati dal rallentamento dell’economia per effetto del coronavirus. Il metallo prezioso oggi passa di mano sui mercati asiatici a 1.610 dollari l’oncia vicino ai massimi da 7 anni e secondo alcuni analisti la corsa potrebbe toccare fino a raggiungere presto i 1.650 dollari l’oncia. Al rally è interessato anche il palladio che sale dello 0,5% a 2.731 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in rialzo sui mercati internazionali. I contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo guadagnano lo 0,3% a 53,46 dollari l’oncia mentre il Brent sale di 4 centesimi a 59,16 dollari. Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico generalmente piatti, ad esclusione dei listini cinesi che corrono sul taglio del ‘prime rate’ da parte della Banca centrale (Pboc): l’indice composite di Shanghai è salito dell’1,84%, mentre la Borsa di Shenzhen ha segnato un rialzo finale del 2,15%. Gli altri mercati guardano con cautela al numero di nuovi contagi da coronavirus in calo: Tokyo ha segnato un rialzo finale dello 0,34%, mentre Hong Kong in chiusura di seduta segna una limatura dello 0,22%. Seul ha chiuso in ribasso dello 0,67%, mentre Sidney in aumento dello 0,25%.

Incerti i futures sull’avvio delle Borse europee.