Mercati – Lo Spread Btp Bund in calo a 133 punti.

Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp e Bund che, nei primi scambi, segna quota 133 rispetto ai 135 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale resta stabile allo 0,91% Euro in lieve rialzo all’avvio di giornata. La moneta unica segna 1,1054 dollari rispetto al livello di 1,1033 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street.

Sullo yen l’euro sale a 120,20. La sterlina è in calo sull’euro rispetto ai massimi di ieri a quota 0,8647 . Oro in calo sui mercati asiatici dopo le buone performance dei mercati americani di ieri. Sui mercati asiatici il lingotto con consegna immediata cede così lo 0,3% a 1.480 dollari l’oncia. Le quotazioni del petrolio sono in recupero dopo i timori di ieri sui negoziati Usa Cina. I contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre tornano sopra i 53 dollari a 53,07 dollari al barile a fronte di quota 52,81 dollari di ieri sera. Il Brent guadagna 14 centesimi a 59,01 dollari. Le Borse asiatiche contrastate con gli investitori che attendono un passo decisivo verso la tregua commerciale tra Usa e Cina. Gli investitori sono fiduciosi in un accordo tra Regno Unito e Unione Europea sulla brexit mentre in serata è atteso il beige book della Fed. Tokyo (+1,2%) chiude la seduta in forte rialzo, ai massimi in 10 mesi. Sui mercati dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 108,70, e sull’euro a 120,10. Debole la Cina con Shanghai e Shenzhen che cedono lo 0,4%. In positivo Hong Kong (+0,5%), in attesa di segnali per ricomporre le proteste in corso da oltre 4 mesi. Positiva anche Mumbai (+0,2%) e Seul (+0,7%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sugli ordini e il fatturato industriale italiano. In arrivo anche gli indici sull’inflazione di Italiana, Regno Unito ed eurozona. Dagli Stati Uniti attese le vendite al dettaglio, l’andamento del mercato immobiliare residenziale e le scorte di petrolio.