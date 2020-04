Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 190 punti

E’ stabile questa mattina lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale segna 190,7 punti base, sul livello della chiusura di ieri, con un rendimento del decennale italiano all’1,45%. La Borsa di Milano apre in calo. L’indice Ftse Mib cede lo 0,55% a 16.742 punti. E’ poco mosso il prezzo dell’oro sui mercati internazionali. Il metallo prezioso con consegna immediata vale 1.613,6 dollari l’oncia, sostanzialmente stabile rispetto alla giornata di ieri, chiusa con un rialzo dell’1,4%. L’aumento non è bastato a compensare una settimana al momento ancora negativa, contrassegnata da un calo dello 0,9%. Euro sostanzialmente stabile questa mattina dopo il calo di ieri rispetto al dollaro. La moneta unica vale 1,0853, da 1,0848 dollari dopo la chiusura di Wall Street ieri sera. Leggero incremento rispetto alla sterlina, a 87,64 pence. Perde terreno il prezzo del petrolio dopo l’impennata di ieri. Il Brent arretra del 3,2% a 28,99 dollari mentre il Wti è in calo del 5,1% a 24,04 dollari. Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo un iniziale tentativo di recupero e con il calo del prezzo del petrolio. I mercati risentono dei timori per gli effetti negativi sull’economia della pandemia di coronavirus. Tra gli investitori si guarda all’andamento dell’oro. Piatta Tokyo (+0,01%) che ha interrotto la scia di quattro sedute negative. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica arresta la manovra di apprezzamento sul dollaro, trattando poco sotto a quota 108, e sull’euro a 116,80. In rosso la Cina con Shanghai (-0,84%), Shenzhen (-0,73%) e Hong Kong (-0,76%). In calo anche Mumbai (-1,73%) mentre è piatta Seul (+0,03%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo una serie di dati tra cui gli indici Pmi Markit servizi dalla gran parte dei Paesi dell’Eurozona. Dall’Italia atteso il dato sul deficit/Pil del quarto trimestre 2019. Dagli Stati Uniti atteso il tasso di disoccupazione, l’indice retribuzioni e i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli.