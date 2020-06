Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre stabile a 189 punti

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund, Il differenziale segna 189 punti contro i 190 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale italiano è pari all’1,545%. Oggi è attesa la riunione della Bce che potrebbe aumentare la dotazione del programma Pepp di acquisto di asset che, nei mesi scorsi, si è molto concentrato sui titoli di Stato italiani. Euro in calo all’avvio di seduta. La moneta unica segna un ribasso dello 0,13% a 1,1219 dollari. In Asia lo yen scambia a 109,09. Il prezzo dell’oro oscilla attorno ai 1700 dollari sui mercati. Il metallo con consegna immediata passa di mano a 1699 dollari l’oncia (+0,02%). Il prezzo del petrolio si prende una pausa dopo i rialzi che l’hanno portato ai massimi degli ultimi tre mesi. A pesare sono le divisioni interne all’Opec+ sulla prosecuzione dei tagli alla produzione e i dati sulla domanda Usa non brillanti. Il greggio Wti scende così dell’1,82% a 36,66 dollari. Cala anche il Brent dell’1,15% a 39,33 dollari. Le Borse asiatiche in ordine sparso dopo il rally di Wall Street ed in vista dell’apertura dei mercati europei con i futures in lieve calo. Gli investitori guardano alle prospettive dell’economia globale dopo gli effetti della pandemia da Covid-19. Guardando al Vecchio continente c’è attesa per la riunione della Bce e la successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Tokyo (+0,36%) archivia la seduta in rialzo. Sul mercato dei cambi lo yen è in lieve rialzo sul dollaro a 109,08 e sull’euro a a un livello di 122,32. A mercati ancora aperti piatte Shanghai (-0,07%) e Hong Kong (-0,06%). In rialzo Shenzhen (+0,31%) e Seul (+0,2%) mentre è in calo Mumbai (-0,6%) Sul fronte macroeconomico in attesa l’indice Markit Pmi delle costruzioni del Regno Unito e le vendite al dettaglio dell’Eurozona. Dagli Stati Uniti previste le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, il costo del lavoro e la bilancia commerciale.