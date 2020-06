Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre stabile a 177 punti

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 177 punti, lo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari all’1,35%. Partenza in rialzo per l’euro. La moneta unica sale dello 0,14% a 1,119 dollari. In Asia lo yen passa di mano a 106,87. I timori per una ripresa della forza del virus Covid nel mondo spingono le quotazioni dell’oro, tradizionale bene rifugio. Il prezzo sale così dello 0,44% a 1751 dollari l’oncia. Il prezzo del petrolio resta sotto la soglia dei 40 dollari al barile, che aveva superato venerdì, alla partenza della settimana. Il greggio Wti passa di mano a 39,48 dollari con un calo dello 0,68% mentre il Brent cede lo 0,2% a 42,09 dollari. Il mercato soppesa la crescita della domanda Usa (che resta tuttavia inferiore del 20% rispetto allo scorso anno) e il ritorno dei focolai del virus in Cina e altri paesi. Le Borse asiatiche chiudono deboli con gli investitori che guardano all’andamento dei contagi da coronavirus e all’ipotesi di una seconda ondata della pandemia.

L’attenzione si concentra sull’andamento dell’economia globale, mentre la banca centrale cinese lascia invariati i tassi d’interesse ed i futures europei sono negativi. Tokyo (-0,18%) conclude la seduta poco mossa. Sul mercato valutario lo yen torna a rafforzarsi sul dollaro a 106,80, e sull’euro a 119,60. A mercati ancora aperti si muovono in terreno negativo Hong Kong (-0,95%), Shanghai (-0,22%) e Seul (-0,39). Piatta Shenzhen (+0,02%) mentre è in rialzo Mumbai (+0,41%). Sul versante macroeconomico in arrivo l’indice della fiducia del consumatori dell’eurozona. Dagli Stati Uniti prevista l’asta dei buoni del tesoro a tre e sei mesi e i dati sulle vendite di abitazioni.