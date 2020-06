Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 171 punti base

Lo spread tra il Btp e il Bund apre sostanzialmente stabile questa mattina a 171 punti, dai 170 punti base della chiusura di ieri, col tasso sul decennale del Tesoro all’1,26% Il prezzo dell’oro di stabilizza dopo la corsa di ieri. Il metallo prezioso con consegna immediata viene valutato questa mattina 1.761 dollari l’oncia dai 1.779,53 toccati nella vigilia, il massimo da ottobre del 2012. Sono ancora in calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti perde l’1,1% (dopo il -5,8% registrato ieri in chiusura), scendendo a 37,61 dollari. Stessa flessione anche per il Brent che cala sotto i 40 dollari a 39,88 dollari al barile. Sui mercati pesano i timori per il continuo diffondersi del Covid nei Paesi emergenti e negli Stati Uniti. Seduta negativa per i listini asiatici, a ranghi ridotti per la chiusura di Hong Kong e delle altre borse ciensi per festività. Tokyo ha lasciato sul terreno l’1,02%, Seul perde l’1,89% e ha fatto peggio Sydney (-2,48%) con l’Australia fra i paesi in cui sono risaliti i casi di coronavirus. E’ stato l’espandersi del contagio in diversi Stati degli Usa ad aver innescato l’ondata di vendite sui listini occidentali alla vigilia, tra i timori che le riaperture possano essere vanificate da una nuova fase di lockdown mettendo un ulteriore freno alle economie. Preoccupa poi il pacchetto di dazi che l’amministrazione Trump è pronta a imporre su una serie di prodotti europei. Per la giornata odierna si attendono intanto i dati sui sussidi di disoccupazione e il Pil degli Stati Uniti.