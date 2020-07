Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 165 punti base.

Avvio di giornata senza variazioni rispetto alla chiusura di ieri per lo spread tra Btp e Bund che segna 165 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,22% Euro poco mosso questa mattina all’avvio dei mercati. La moneta unica segna 1,1346 rispetto al dollaro (1,1344 ieri sera dopo la chiusura di Wall street) e 121,76 yen. Quotazioni dell’oro quasi ferme con gli investitori che restano cauti in attesa di segnali di orientamento sulle prospettive economiche: il lingotto con consegna immediata pasa di mano a 1.800 dollari l’oncia limando dello 0,1% il prezzo della vigilia. Quotazioni del petrolio deboli sui timori per le prospettive economiche globali ed in attesa dell’incontro Opec di questa settimana: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto cedono 1,62% a 39,46 dollari al barile. In calo anche il Brent che perde l’1,38% a 42,12 dollari al barile. Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo i dati della Cina con il surplus commerciale che frena e l’export che segna un rialzo. I mercati guardano con timore all’andamento dei contagi da coronavirus mentre tornano le tensioni tra Pechino e gli Usa. Tokyo (-0,87%) conclude la seduta in rosso. Sul fronte valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 107,20, ed è stabile a 121,70 sull’euro. A mercati ancora aperti sono in forte calo Hong Kong e Shanghai (-1,4%), Shenzhen (-1,8%), Mumbai (-1,4%) e Seul (-0,1%). Sul fronte macroeconomico previsti i dati sulla produzione indusstriale dell’Eurozona e l’inflazione di Germania e Spagna. Previsti anche il Pil e la produzione commerciale del Regno Unito. Dagli Usa in arrivo l’andamento dell’inflazione e le scorte settimanali di petrolio.