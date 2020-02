Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile 134 punti base

Sostanzialmente stabile in avvio di settimana lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale è a 134 punti base (133 in chiusura di giornata venerdì), con un tasso di rendimento del decennale italiano dello 0,95%. Quotazioni dell’oro in lieve rialzo sui mercati asiatici dove i timori per gli effetti sull’economia del Coronavirus premiano i beni rifugio anche se prevale la cautela degli investitori. Il lingotto con consegna immediata guadagna così lo 0,19% a 1572,18 dollari l’oncia . Quotazioni del petrolio in calo sui mercati in avvio di settimana con il rallentamento dell’economia cinese per effetto del Coronavirus, nonostante le raccomandazioni prese dall’Opec+ per un incremento dei tagli alla produzione. I contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo cedono così lo 0,1% a 50,36 dollari al barile come il Brent che cala così a 54,50 dollari al barile. Quotazioni dell’euro poco mosse in avvio di settimana nei confronti del dollaro. La moneta unica europea ai primi scambi passa di mano a quota 1,095 come venerdì in chiusura di giornata. Sullo yen la moneta unica è invece in rialzo a 120,31 come il dollaro che è a quota 109,8.