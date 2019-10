Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre sotto 130 punti.

Resta sotto i 130 punti lo spread fra Btp e Bund in apertura dei mercati. Il differenziale segna 129,6 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,90%. Il direttore generale del Tesoro per il debito pubblico, Davide Iacovoni, ha indicato come raggiungibile l’obiettivo di scendere sotto i 100 punti base. Apertura con il segno più ma sostanzialmente poco mossa per l’euro sui mercati valutari. La moneta unica scambia a 1,1127 dollari (+0,018%) e a 120,60 yen (+0,075%). Il prezzo dell’oro tiene i guadagni di ieri e mette a segno anche questa mattina un lieve rialzo dello 0,1% sui mercati asiatici. Il metallo con consegna immediata è quotato 1.489,6 dollari l’oncia. Prezzo del petrolio in lieve calo sui mercati dopo un report diffuso ieri che indica un accumulo delle scorte americane. Il greggio Wti ha perso 40 centesimi scendendo a 54,08 dollari al barile. Il Brent arretra invece di 30 centesimi portandosi a 59,40 dollari. Borse asiatiche fiacche mentre gli investitori continuano a monitorare il flusso delle trimestrali e i focolai di tensione geopolitica. Hong Kong cede quasi l’1% dopo che il Financial Times ha scritto di un piano di Pechino per sostituire la governatrice Carrie Lam. In calo anche Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-0,7%). Seul ha chiuso in rosso dello 0,4% mentre Tokyo è salita dello 0,3% e Sydney è rimasta piatta. I Future sull’Europa e su Wall Street perdono terreno mentre la decisione del Parlamento britannico di bloccare l’accordo sulla Brexit strappato da Boris Johnson aumenta i rischi di elezioni anticipate. Resta così debole la sterlina, che scambia a 1,157 sull’euro e a 1,287 sul dollaro. Pochi i dati attesi oggi: negli Usa quelli sui prezzi delle case e sulle scorte e produzione di greggio, in Europa quello sulla fiducia dei consumatori.