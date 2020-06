Mercati – Lo Spread Btp Bund apre poco mosso a 171 punti.

Avvio di giornata senza sensibili variazioni per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 171 punti contro i 172 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,29%. Partenza in rialzo per l’euro. La moneta unica sale a 1,1265 dollari a fronte del valore di 1,1255 di ieri sera a New York. Sullo yen l’euro passa di mano a 120,76. Quotazioni dell’oro poco mosse sui mercati asiatici, con i timori per l’economia mondiale che mantengono il metallo prezioso vicino al massimo da 7 anni. Il lingotto con consegna immediata passa così di mano a 1.751 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in leggero calo sul mercato after hour di New York dopo la risalita che aveva portato i prezzi a risalire sopra 40 dollari . Il greggio Wti cede lo 0,9% e passa di mano a 40,47 dollari al barile mentre il Brent perde lo 0,67% a 42,79 dollari al barile. Borse di Asia e Pacifico in rialzo con il presidente americano Donald Trump che assicura che “l’accordo commerciale con la Cina è completamente intatto”. La precisazione del Tycon dopo le dichiarazioni del suo consigliere Peter Navarro che alla Fox ha lasciato intendere che l’intesa fosse finita a causa del coronavirus. Tokyo segna un rialzo dello 0,50%. Segno più anche Hong Kong (+0,65%) e Seul (+0,57%) . Poco mosse invece Shanghai (-0,07%), Shenzhen (+0,19%) e Sydney (+0,17%). I future su Wall Strett in deciso calo dopo le affermazioni di Navarro si mostrano in recupero sebbene ancora negativi. Vista in positiva invece l’Europa.

Attesi il pmi manifatturiero per l’eurozona ma anche gli indici pmi composito per Francia, Germania, Regno Unito, dove è previsto anche il discorso del governatore della Bank of England. Serie di macro anche da Usa. Sotto la lente il Markit Pmi composito, le vendite di nuove abitazioni e le scorte settimanali di petrolio.