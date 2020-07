Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre poco mosso a 164 punti.

Apertura poco mossa per lo spread fra Bpt e Bund. Il differenziale segna 164 punti contro i 165 della chiusura della vigilia. Il rendimento del decennale è pari all’1,18%. Euro stabile all’avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,137 dollari (-0,05%). In Asia lo yen passa di mano a 107,19. Il prezzo dell’oro sfiora la soglia dei 1800 dollari l’oncia. Il metallo con consegna immediata avanza dello 0,5% a 1799 dollari. Il prezzo del petrolio oscilla sui 40 dollari al barile all’avvio dei mercati. Il greggio Wti scambia a 40,68 dollari con un calo dello 0,17%. Il Brent del Mare del Nord è quotato 43,23 dollari (-0,32%). Borse di Asia e Pacifico poco mosse e senza grandi spunti con i listini che continuano a guardare all’emergenza Covid sui timori di una recrudescenza dell’epidemia con alcuni paesi, più di altri, alle prese con una seconda ondata del virus. Piatto l’indice d’area mentre Tokyo cede con il Nikkei un marginale 0,32%. In rialzo Hong Kong (+0,44%), Shenzhen (+0,29%) e Sydney (+0,38%) mentre Shanghai è sotto la parità (-0,14%). Buon passo invece per Seul (+0,88%). Orientati in positivo tanto i future europei quanto quelli di Wall Street. Sotto la lente il consiglio europeo. Quanto ai macro in agenda ordinativi e vendite industriali in maggio dell’Italia. A livello continentale in arrivo il dato sulle costruzioni in maggio e i prezzi al consumo in giugno e dagli Usa le previsioni sull’inflazione e l’indice della fiducia dei consumatori dell’Università del Michighan.