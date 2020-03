Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre poco mosso a 162 punti.

Apertura poco mossa per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 162 punti contro i 161 della chiusura di ieri, martedì. Il rendimento del decennale è pari allo 0,99%. Euro debole all’avvio dei mercati. La moneta unica scambia a 1,115 dollari (-0,2%) mentre lo yen cede lo 0,3% a 107. Avanza ancora l’oro. Il metallo con consegna immediata sui mercati asiatici scambia a 1642 dollari l’oncia contro i 1601 dollari di ieri. L’attesa per i tagli alla produzione, da decidere al vertice Opec di questa settimana a Vienna per fronteggiare gli effetti del coronavirus sull’economia, sostiene il prezzo del greggio che resta sui 48 dollari al barile, arretrando leggermente rispetto ai massimi di ieri. Il Wti del Texas segna 47,92 dollari mentre il Brent scambia a 52,42. Secondo le prime indiscrezioni i paesi produttori, le cui delegazioni al vertice saranno ridotte al minimo per paura del contagio, potrebbero optare per un taglio fra i 600mila e 1 milione di barile al giorno. Borse di Asia e Pacifico contrastate in scia al ribasso di Wall Street, malgrado il taglio dei tassi di interesse della Fed Usa per far fronte all’emergenza coronavirus e mentre Joe Biden vince le primarie democratiche in Texas. Tokyo segna un marginale +0,08%, Hong Kong un +0,03%. Più marcate Shanghai (+0,63%), Shenzhen (+0,36%). Vola Seul (+2,24%) dopo che il governo ha annunciato un pacchetto da quasi 10 miliardi di dollari per mitigare gli effetti del virus mentre Sydney lascia sul terreno l’1,71%. Prevista in positivo l’Europa con i listini che guardano alla riunione della Ecofin in teleconferenza al quale parteciperanno tutti e 27 i ministri delle Finanze europei, anche quelli che ancora non fanno parte dell’eurozona, per fare il punto sul coronavirus. Attesi poi gli indici pmi dei servizi di Francia, Germania e Europa ma anche il pil italiano. Dagli Usa sotto la lente l’indice Ism non manifatturiero e il dato sulle scorte di petrolio.