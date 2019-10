Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre invariato a 142 punti

Apertura senza variazioni per lo spread fra Btp e Bund che resta a quota 142 punti. Il rendimento del decennale è pari allo 0,87%. Euro in rialzo all’avvio della giornata dove sale dello 0,12% a 1,098 dollari. Gli investitori guardano all’inizio dei negoziati di alto livello che si svolgono a Washington fra Usa e Cina sui dazi nei quali l’amministrazione Trump vorrebbe, secondo la Bloomberg, proporre un accordo sui cambi come premessa alla trattazione di temi quali proprietà intellettuale e trasferimenti di tecnologia. Avanza la sterlina (+0,1% a 1,222) con i negoziati sulla Brexit fra Londra e Bruxelles di nuovo in stallo e un duro confronto fra le parti sulle responsabilità. Prezzo dell’oro stabile sui mercati. Il metallo con consegna immediata scambia a 1506 dollari l’oncia con una variazione di +0,05%. Prezzo del petrolio poco mosso sui mercati, dove resta vicino ai livelli minimi degli ultimi due mesi. Il greggio Wti del Texas scambia così a 52,2 dollari al barile. debole anche il Brent (-0,1% a 58,26 dollari). Le Borse asiatiche si avviano a chiudere in rialzo una seduta nervosa, movimentata dalle attese sugli esiti del negoziato sui dazi tra Usa e Cina, con gli indici che hanno ‘ballato’ sulle indiscrezioni che avvaloravano o allontanavamo le ipotesi di accordo parziale. Alla fine Tokyo è salita dello 0,45%, Sydney è rimasta piatta (+0,01%) e Seul ha perso lo 0,88%. Avanzano invece i listini cinesi di Hong Kong (+0,38%), Shanghai (+0,59%) e Shenzhen (+1,09%). Il flusso di notizie sui negoziati è abbastanza confuso con il South China Morning Post che parla di scarsi progressi e della possibilità che la missione cinese si accorci a un solo giorno mentre Bloomberg ipotizza che gli Usa vogliano includere nell’accordo parziale un patto valutario e il Ny Times afferma che Trump sarebbe pronto a concedere ad alcune società americane una licenza per vendere a Huawei beni non sensibili.