Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre invariato a 141 punti.

Partenza invariata per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna così 141 punti, sullo stesso livello della chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale è pari allo 0,83%. Partenza senza scosse per l’euro sui mercati valutari. La moneta unica passa di mano a 1,0953 dollari (+0,09%). Stabile la sterlina (+0,08% a 1,2363) mentre prosegue lo scontro sempre più aspro fra il premier Boris Jhonson e il Parlamento britannico sulla Brexit. In Asia lo yen è in calo a 107,6 (-0,13%). Oro in rialzo sui mercati dove segna un prezzo di 1510 dollari l’oncia (+0,5%). I mercati guardano agli sviluppi dei negoziati fra Usa e Cina sui dazi e al possibile impeachment contro il presidente Usa Donald Trump sulla vicenda dell’Ucraina. Prezzo del petrolio stabile sui mercati. Il Wti del Texas passa di mano a 56,4 dollari al barile (-0,07%) mentre il Brent è a quota 62,34 dollari (-0,08%). I mercati azionari asiatici sono contrastati nonostante la chiusura positiva di Wall Street ieri mentre gli investitori attendono sviluppi nell’inchiesta che potrebbe condurre all’impeachment del presidente Usa Donald Trump a Washington. I mercati in Giappone e Hong Kong, ancora aperti, sono in rialzo (Nikkei +0,2%, Hang Seng +0,2%) mentre Sydney cede mezzo punto percentuale. Debole la Cina (Shanghai -0,5%, Shenzhen -1,9%) dopo che Trump ha suggerito che un accordo commerciale con il Paese potrebbe alla fine essere raggiunto ma ha promosso un’intesa con il Giappone. In giornata tra i dati macroeconomici attesi dal mercato ci sono il rapporto mensile della Bce e l’intervento del presidente Mario Draghi alla Conferenza annuale Esrb Francoforte, oltre ai risultati del pil Usa del secondo trimestre e quelli sulle vendite di abitazioni. I futures sull’Europa sono positivi.