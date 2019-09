Mercati – Lo Spread Btp Bund apre invariato a 140 punti

Partenza invariata per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 140 punti, sullo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,85%. La Borsa di Milano avvia le contrattazioni con grande cautela. L’indice Ftse Mib (-0,04%) apre poco variata a quota 22.007. Deboli i titoli auto con Cnh che cede l’1,03%, Pirelli lo 0,65%, Ferrari lo 0,54% e Fca lo 0,67 per cento. Avvio di settimana senza sensibili variazioni per le quotazioni dell’euro. La moneta unica europea passa di mano a 1,0939 dollari (invariata rispetto a venerdì sera a New York). In Asia lo yen è è a quota 117,99. Avvio di settimana debole per le quotazioni dell’oro in leggero calo e con gli investitori cauti restano in attesa degli sviluppi della politica interna Usa e degli sviluppi della guerra dei dazi. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,5% e torna sotto quota 1.500 dollari a 1.489 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio senza sensibili variazioni in avvio di settimana. I contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre restano sotto i 56 dollari al barile a quota 55,89 dollari senza sensibili variazioni rispetto alle quotazioni di venerdì; il Brent è a quota 61,71 dollari, in calo di 20 centesimi . La settimana si apre sui mercati in Asia con il segno meno. L’indice Msci Asia Pacific ha perso lo 0,2%, Tokyo lo 0,56%, Shanghai -0,37% e Shenzen -0,46%. Su tutte pesano i timori per una nuova ‘guerra fredda’ tra Usa e Cina che dai dazi si sposterebbe sui mercati finanziari con il delisting di grandi società di Pechino oggi quotate sulle piazze americane. Utility, auto e titoli del settore farmaceutico sono tra i più colpiti dalle vendite mentre in un suo report Moody’s ha indicato il mercato farmaceutico cinese “una riserva di crescita per l’intero settore globale” che andrà a “mitigare il rallentamento della crescita in alcuni mercati maturi, come gli Stati Uniti e l’Europa”. Le incertezze sull’escalation nelle controversie tra Usa e Cina rendono i mercati vulnerabili, commentano gli operatori.