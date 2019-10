Mercati – Lo Spread Btp Bund apre invariato 142 punti

Apertura senza variazioni per lo spread fra Btp e Bund che resta a quota 142 punti, come ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,94% Quotazioni dell’euro in rialzo in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 1,1019 dollari contro la quota di 1,1009 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen l’euro sale a 118,97. Rimangono sotto i 1.500 dollari l’oncia le quotazioni dell’oro che si mantengono deboli sull’onda dell’ottimismo intorno ad una soluzione della guerra commerciale tra Usa e Cina. Il lingotto con consegna immediata recupera così lo 0,2% a 1.496 dollari l’oncia. Questa settimana il prezzo è sceso dello 0,6%. In netto aumento le quotazioni del petrolio dopo l’incendio questa mattina di una petroliera iraniana al largo dell’Arabia saudita. I contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre guadagnano 74 centesimi a 54,2 dollari l’oncia. Il Brent aumenta di 93 centesimi a 60,03 dollari l’oncia. Le Borse asiatiche tirano il fiato e archiviano in rialzo l’ultima seduta della settimana. Sui mercati torna l’ottimismo dopo le parole positive di Donald Trump circa le trattative Usa-Cina sul commercio internazionale. Le piazze asiatiche non mostrano preoccupazione per l’offensiva della Turchia in Siria. Chiusura in rialzo per Tokyo (+1,15%) con lo yen che si indebolisce sul dollaro a 108, e sull’euro poco sotto a quota 119. A mercati ancora aperti vola Hong Kong (+2,4%). Corrono i listini cinesi con Shanghai (+1%) e Shenzhen (+0,5%). In positivo anche Mumbai (+0,1%) e Seul (+1%). Sul versante macroeconomico in arrivo i dati sull’inflazione in Germania e Spagna. Dagli Stati Uniti previsto l’indice sui prezzi delle importazioni e la fiducia dei consumatori.