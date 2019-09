Mercati – Lo Spread Btp Bund apre in rialzo,144 punti.

Apertura in leggero rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 144 punti, rispetto ai 143 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale resta allo 0,83%. L’euro torna sotto quota 1,10 dollari in avvio di giornata. La moneta unica passa di mano a 1,996 dollari (1,1019 ieri sera dopo al chiusura di Wall street). Nei confronti dello yen l’euro sale a quota 118,02 . Poco mosse le quotazioni dell’oro che restano sui massimi conquistati nei giorni con gli investitori in attesa degli sviluppi della politica in Usa alla luce della richiesta di impeachment per il presidente Usa Trump. Il lingotto con consegna immediata resta così a 1.530 dollari l’oncia. Tornano a scendere le quotazioni del petrolio dopo i dati sulle scorte Usa in aumento e alla luce del discorso all’Onu del presidente Usa Trump contro la Cina. I contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre cedono 29 centesimi a 57 dollari al barile. Il Brent perde 31 centesimi, lo 0,5%, a 62,79 dollari al barile. Prevale il segno meno davanti agli indici delle principali borse di Asia e Pacifico per i timori di un ulteriore rallentamento della crescita economica in Cina, prevista dagli analisti al di sotto della soglia psicologica del 6% nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno, contro il 6,3% annuo previsto. In calo Tokyo (-0,36%), Taiwan (-0,41%), Seul (-1,32%) e Sidney (-0,57%), che hanno già chiuso a differenza di Shanghai -0,76%), Hong Kong (-1,27%) e Mumbai (-0,99%). Contrastati i futures, negativi in Europa e positivi in Usa in attesa del World Trade Monitor dell’Istituto olandese di analisi di politica economica Cpb, previsto per le 15 di oggi e alla vigilia del bollettino economico della Bce. Dall’America sono in arrivo invece le richieste di sussidi di disoccupazione e le vendite di case nuove. Il rafforzamento dello yen sul dollaro pesa sui principali costruttori di auto giapponesi, da Suzuki (-5,55%) a Toyota (-4,26%), In controtendenza Sony (+1,78%) e Panasonic (+1,08%).