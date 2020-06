Mercati- Lo Spread Btp-Bund apre in rialzo a 190 punti

Avvio di settimana in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 190 punti contro i 188 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,43%. Quotazioni dell’oro in lieve calo sui mercati asiatici dopo i rialzi dei giorni scorsi sull’onda dei timori di una seconda ondata epidemica. Restano comunque robusti i prezzi con il lingotto con consegna immediata che passa di mano a 1.723 dollari l’oncia lo 0,4% in meno rispetto alle quotazioni della vigilia. Avvio di settimana in lieve calo per l’euro nei confronti del dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 1,1245 a fronte del valore di 1,12158 di venerdì sera dopo la chiusura di Wall street. L’euro sale invece sullo yen a quota 120,58. Quotazioni del petrolio ancora in calo in avvio di settimana sui timori di una possibile seconda ondata epidemica. Sule mercato after hour di New York il greggio Wti passa di mano a 34,38 dollari al barile a fronte dei 36, 26 di venerdì sera. Scende anhce il Brent che perde il 3,74% a 37,28 dollari al barile.