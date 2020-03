Mercati – Lo Spread Btp Bund apre in rialzo a 163 punti.

Apertura in leggero rialzo per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 163 punti contro i 162 della chiusura di ieri, martedì. Il rendimento del decennale è pari all’1,02%. Euro poco mosso in avvio dei mercati. La moneta unica passa di mano a 1,1138 dollari mentre sullo yen è a quota 119,52. Avanza ancora l’oro sui timori per l’economia derivanti dall’impatto del coronavirus. Il metallo con consegna immediata sui mercati asiatici passa di mano a 1.642,85 dollari l’oncia , in aumento dello 0,4% rispetto alle quotazioni della vigilia. Quotazioni del petrolio in lieve recupero sui mercati dopo gli stimoli all’economia decisi negli Usa mentre rimane acceso il dibattito tra i membri dell’Opec e la Russia su nuovi tagli alla produzione. Il Wti del Texas segna 47,38 dollari (contro i 46,98 di ieri sera a New York) mentre il Brent passa di mano a 51,85 dollari al barile. Le Borse asiatiche salgono grazie ai segnali lanciati da banche centrali e governi sulla volontà di sostenere le economie contro gli effetti del coronavirus. Gli ultimi in ordine di tempo, sono il pacchetto da 8 miliardi di dollari varato dal Congresso Usa per la prevenzione del virus, all’origine del rally di ieri di Wall Street, e le parole del ministro delle Finanze australiano che ha parlato in misure di stimolo in arrivo molto presto. Il listino di Hong Kong segna così un rialzo del 2% a seduta ancora aperta, hanno chiuso in decisa crescita Shanghai (+1,99%) e Shenzhen (+1,78%) e lo stesso hanno fatto Seul (+1,26%) e Sydney (+1,11%).