Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in rialzo a 130,5 punti base

Apertura in rialzo per lo spread fra Btp-Bund. Il differenziale, sceso ieri fin sotto 129 punti, segna questa mattina 130,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano è sotto lo 0,9% a 0,89 per cento. Lo spread tra i titoli greci e i decennali tedeschi è invece a 134,1 punti, con un tasso di rendimento per Atene dello 0,93 per cento. Oro in rialzo questa sui mercati internazionali sulla scia dei nuovi conteggi dei contagiati dal coronavirus in Cina. Il metallo prezioso con consegna immediata sale dello 0,5% a 1.574,35 dollari l’oncia.Oro in rialzo questa sui mercati internazionali sulla scia dei nuovi conteggi dei contagiati dal coronavirus in Cina. Il metallo prezioso con consegna immediata sale dello 0,5% a 1.574,35 dollari l’oncia.