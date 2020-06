Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre in calo a 178 punti

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 178 punti contro i 180 della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale è pari all’1,37%. Euro stabile all’avvio di seduta. La moneta unica scambia a 1,121 dollari (+0,05%). In Asia lo yen passa di mano a 106,89. Il riaffacciarsi del virus Covid in Cina, che ha riproposto le misure di lockdown, spinge le quotazioni dei beni rifugio come l’oro che sale così sui mercati a 1728 dollari l’oncia (+0,4%). Il metallo riduce così le perdite della settimana. La ripresa della domanda globale, nonostante il virus Covid continui a mietere vittime e si riaffaccia in Cina, spinge le quotazioni del petrolio. Il greggio Wti del Texas sale dell’1,1% a 39,27 mettendo a segno così un rialzo settimanale dell’8%. Il Brent avanza dell’1% a 41,99%.