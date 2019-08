Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre in calo a 172 punti

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 172 punti contro i 176 della chiusura di ieri, seduta nel corso della quale era sceso a un minimo di 169 punti. Il rendimento del decennale è pari all’1,013%. Gli occhi del mercato sono puntati alla formazione del nuovo governo con il premier uscente Giuseppe Conte che è stato convocato questa mattina al Quirinale per l’incarico. Prezzo dell’oro in lieve crescita. Il metallo con consegna immediata passa di mano a 1546 dollari l’oncia con gli investitori che guardano sempre all’andamento delle trattative sui dazi fra Cina e Usa. Euro stabile all’avvio di giornata. La moneta unica segna sui mercati 1,1084 dollari con una variazione di +0,05% e 0,90 sterline. In Asia lo yen passa di mano a 105,9 dollari. Prezzo del petrolio in calo sui mercati. Il greggio Wti del Texas cala dello 0,57% a 55,4 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord scende sotto i 60 dollari a 59,4 dollari (-0,7%). Borse asiatiche in lieve calo con le incertezze per le trattative sui dazi tra Usa e Cina ancora sul tavolo. Giù Seul (-0,4%), piatta Tokio (-0,09%), in lieve rialzo Taiwan (+0,27%). Debole Shanghai (-0,14%), ancora aperta, come Hong Kong (-0,27%) e Mumbai (-0,73%). In leggero positivo invece Sidney (+0,1%). Penalizzati soprattutto i tecnologici e le comunicazioni. Sono negativi i future sull’Europa e su Wall Street e in giornata dagli Usa sono in arrivo dati macroeconomici sulle vendite delle abitazioni, sulla disoccupazione, sull’indice dei prezzi e sul Pil, atteso in lieve calo. Dalla Francia sono attesi dati sul Pil, mentre da Germania e Spagna quelli sull’indice dei prezzi al consumo e dall’Italia quelli sull’industria.