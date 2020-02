Mercati- Lo Spread Btp-Bund apre in calo a 135 punti

Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp-Bund. Il differenziale segna 134,7 punti contro i 136 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è dello 0,97%. Euro in lieve calo nei primi scambi della mattinata rispetto al dollaro. La moneta unica scambia a 1,0106 dollari, in ribasso dello 0,1% rispetto alle quotazioni di ieri. Pochi movimenti invece nei confronti dello yen a 119,85. Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, sale dell’1,8 per cento portandosi a 54,97 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate guadagna l’1,3 per cento, rivedendo quota 50 dollari dopo la chiusura a 49 di ieri, a 50,60 dollari al barile. Oro in lieve calo sui mercati. Il metallo prezioso con consegna immediata scende dello 0,12% a 1.568,20 dollari l’oncia.