Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre in calo 189 punti.

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund che prosegue così il ribasso a seguito degli acquisti sul mercato da parte della Bce. Il differenziale segna 189 punti contro i 191 della chiusura di lunedì. Il rendimento del decennale è apri all’1,49%. Euro in rialzo all’avvio del mercato. La moneta unica sale dello 0,3% a 1,08 dollari. Recupera la sterlina a 1,228 (+0,43%) con il mercato che guarda alle condizioni di salute del premier Boris Johnson. In Asia lo yen scende sotto quota 109 a 108,8. Il prezzo dell’oro si prende una pausa nella corsa al rialzo. Il metallo con consegna immediata scende dello 0,16% a 1658 dollari l’oncia. Prezzo del petrolio in rialzo sui mercati che si attendono questa settimana un accordo per il taglio della produzione fra Russia e Arabia Saudita con la partecipazione, sebbene più graduale, degli Stati Uniti. L’intesa porrebbe fine alla guerra dei prezzi fra i due colossi e adeguerebbe il settore al crollo della domanda per l’emergenza coronavirus. Il petrolio Wti sale così del 3,57% a 27 dollari mentre il Brent avanza del 3% a 34 dollari. Borse di Asia e Pacifico di gran passo con Tokyo che chiude a +2,01% mentre il premier giapponese, Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus in 7 prefetture e il Paese si prepara a mettere in campo un maxi piano economico a contrasto dell’emergenza. Di corsa anche Shanghai (+2%) e Shenzhen (+3%) con la Cina che ha registrato per la prima volta nessun decesso dallo scoppio della pandemia. Più cauta Hong Kong ((+1,27%). Controcorrente Sydney (-0,65%) mentre avanza Seul (+1,77%). Attesa in rialzo anche l’Europa con i future in positivo. Tra i macro previsto il dato sulla la produzione industriale di febbraio insieme alle vendite al dettaglio dall’Italia. Occhi poi sull’Eurogruppo a Bruxelles. Attesi dagli Usa l’ottimismo economico e le scorte settimanali di petrolio con il prezzo dell’oro nero in rialzo sui mercati che si attendono questa settimana un accordo per il taglio della produzione.