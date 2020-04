Mercati – Lo Spread Btp Bund apre a 262 punti base

Lo spread Btp-Bund è poco mosso a 262 punti base, in marginale calo rispetto alla chiusura di ieri quando il differenziale fra il decennale italiano e il Bund tedesco si era assestato a 263 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,61%. Avvio in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell’1% a 16.615 punti. Il prezzo del petrolio statunitense risale stamani, dopo un inizio settimana turbolento che lo ha visto scendere per la prima volta sotto lo zero a causa del crollo della domanda innescato dal coronavirus.

Il West Texas Intermediate (Wti) per la consegna a giugno è aumentato sui mercati asiatici del 18,93% a 13,76 dollari al barile, dopo aver chiuso ieri sera a Wall Street a 11,57. Seduta positiva e di generale recupero per i listini asiatici eccetto Tokyo che lascia sul terreno lo 0,74%. Bene Seul che chiude in aumento dello 0,89% mentre a seduta ancora in corso Hong Kong guadagna lo 0,41% e le borse di Shanghai e Shenzhen rispettivamente lo 0,47 e lo 0,86 per cento.