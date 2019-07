Mercati – Lo Spread Btp Bund apre a 196 punti

Partenza stabile sui minimi raggiunti ieri per lo spread tra Btp e Bund che segna 196 punti base. Il rendimento del titolo decennale è stamane all’1,57% e resta ai minimi da ottobre 2016. Avvio di giornata stabile per l’euro a quota 1,1282 dollari come ieri in chiusura di giornata. Nei confronti dello yen la moneta unica europea passa di mano a quota 121,6. Forte intonazione per le quotazioni dell’oro spinte dalla debolezza del dollaro e dalle attese per l’orientamento della Federal reserve sui tassi di interesse. Il lingotto con consegna immediata dopo essere salito ieri fino a 1.420 dollari con aumento di 12,9 dollari passa ora di mano a 1.419 dollari l’oncia. Il calo inferiore del previsto delle scorte e le previsioni non rosse sull’economia deprimono i prezzi del petrolio che segnano un netto calo. I contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto cedono 36 centesimi a 56,98 dollari al barile. Il Brent perde 44 centesimi a 63,38 dollari al barile.