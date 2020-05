Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre a 196 punti base

Scende ancora lo spread tra Btp e Bund. ll differenziale segna in apertura 196 punti dai 198 della chiusura di ieri con un tasso di rendimento del decennale italiano dell’1,52%. Euro in calo sul dollaro in avvio delle contrattazioni: la moneta unica europea passa di mano a 1,0961 (-0,2%). Leggero rialzo invece sullo yen a 117,85 (+0,22%). Quotazioni dell’oro ancora in calo sui mercati asiatici: il lingotto con consegna immediata perde terreno per il terzo giorno consecutivo, scendendo dello 0,3% a 1.704 dollari l’oncia. Il sostanziale ottimismo sulle riaperture e sulla lotta al coronavirus diffuso tra gli investitori fa scendere anche i prezzi degli altri metalli preziosi considerati beni rifugio: l’argento perde lo 0,7%, il platino lo 0,7% e il palladio lo 0,1%. I prezzi del petrolio americano restano ancorati sopra i 34 dollari al barile nonostante la frenata rispetto alla corsa di ieri. Il Wti perde 28 centesimi portandosi a 34,07 dollari al barile dopo il +3,3% segnato ieri sera, mentre il Brent indietreggia dello 0,7% a 35,92 dollari.