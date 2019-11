Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre a 159,6 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è stabile questa mattina a 159,6 punti base (159 ieri in chiusura). Il tasso di interesse sul decennale italiano è pari all’1,23%. Mercato dei cambi senza spunti questa mattina. In avvio di giornata l’euro è poco mosso a 1,1008 dollari e a 120,55 yen. I mercati americani ieri sono rimasti chiusi per la festività del Thanksgiving. Il prezzo dell’oro è in lieve rialzo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.458,33 dollari l’oncia in aumento dello 0,1%. Nel mese il consuntivo è però negativo, con un calo complessivo del 3,6 per cento, il maggiore da novembre 2016, ovvero dell’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Quotazioni del petrolio in leggero calo sui mercati internazionali. I contratti sul greggio Wti con consegna a gennaio passano di mano a 57,99 dollari al barile, in flessione di 12 centesimi, mentre il Brent è a quota 63,61 dollari, in calo dello 0,4%. Complessivamente nel corso della settimana il greggio americano ha registrato un aumento dello 0,4% che porta a +7% il rialzo del mese di novembre.