Mercati – Lo Spread Btp Bund apre a 159 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in lievissimo aumento a 159 punti base (158 punti la chiusura di ieri). Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,226%. L’euro è sostanzialmente stabile sul dollaro nei primi scambi sui mercati internazionali. La moneta unica europea passa di mano a 1,1069 dollari (contro 1,1079 dollari di ieri sera dopo la chiusura di Wall Street). Rispetto allo yen la moneta europea è scambiata a 120,15. Quotazioni dell’oro in lievissimo aumento sui mercati asiatici: Il lingotto con consegna immediata è scambiato a 1.473 dollari l’oncia con un aumento di 1,43 dollari (+0,10%). Il prezzo del dollaro cala ancora. Il barile passa di mano a 55,10 dollari con una diminuzione dello 0,20% rispetto alle quotazioni di New York di ieri. Cala anche il Brent a 60,78 dollari con una flessione del 21%. Borse sotto scacco in Asia e Pacifico dopo il dato sulle esportazioni in Giappone, scese del 9,2% in ottobre a fronte di una stima del -7,5%. Si tratta, per il Sol Levante, dell’undicesimo calo consecutivo, a causa delle tensioni sui dazi e delle calamità naturali, tra cui il tifone Hagibis, che hanno pesato sulla produzione industriale e sulla catena distributiva. In rosso i listini di Tokyo (-0,62%), Shanghai (-0,78%), Taiwan (-0,22%), Seul (-1,3%) e Sidney (-1,35%). Contrastate Hong Kong (-0,71%) e Mumbai (+0,73%), ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street in attesa delle richieste di mutui Usa e dei verbali dell’ultimo comitato federale della Fed. Dall’Europa nessun dato alla vigilia della fiducia delle imprese in Francia e delle previsioni economiche dell’Ue. Tra due giorni scatta invece l’ora del Pil trimestrale tedesco.