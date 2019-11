Mercati – Lo Spread Btp Bund apre a 150 punti base.

Avvio di giornata all’insegna della stabilità per lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 150 punti (151 ieri in chiusura di giornata). Il tasso di interesse sul decennale italiano è pari all’1,15% Euro in lieve rialzo in avvio di giornata sui mercati internazionali. La moneta unica è scambiata a 1,1016 dollari (1,1010 dollari dopo la chiusura di Wall Street di ieri sera) e a 120,04 yen. Il prezzo dell’oro è poco mosso sui mercati asiatici con gli investitori cauti che guardano agli sviluppi delle trattative tra Usa e Cina sui dazi. Il lingotto con consegna immediata passa così di mano a 1.453 dollari l’oncia (-0,1%). Quotazioni del petrolio stabili sui mercati internazionali alla luce dell’ottimismo tra gli investitori sui progressi dei colloqui Usa Cina.I contratti sul greggio Wti con consegna a gennaio passano di mano a 57,98 dollari al barile mentre il Brent è a quota 63,64 dollari.