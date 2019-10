Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre a 141,1 punti base.

Apertura stabile questa mattina per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 141,1 punti base a fronte dei 141 di ieri in chiusura di giornata. Il tasso di rendimento per il decennale italiano è allo 0,816%. Euro sostanzialmente stabile in avvio degli scambi sul mercato. La moneta unica passa di mano a 1,0975 dollari contro i 1,0971 registrati ieri dopo la chiusura di Wall Street. Rispetto allo yen l’euro è scambiato a quota 117,22. Prezzo del petrolio in lieve recupero sui mercati pur rimanendo vicino ai minimi da due mesi. Il Wti con scadenza a novembre guadagna 19 centesimi a 52,64 dollari al barile (+0,36%). Il Brent passa di mano a 57,91 dollari con un aumento dello 0,35%. Prezzo dell’oro in crescita sui mercati asiatici: il metallo con consegna immediata guadagna lo 0,18% e sfiora i 1.508 dollari l’oncia (1.507,96 dollari) .