Mercati – Lo Spread Btp Bund apre a 130 punti

Apertura in lieve rialzo per lo spread fra Btop e Bund che segna 130 punti contro i 129 della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale è pari allo 0,91%. Petrolio in rialzo sui mercati. Il greggio Wti sale dello 0,1% a 51,8 dollari mettendo a segno il primo aumento settimanale da gennaio (+2,3%). Stabile il Brent a 56,3 dollari (+3,5% nella settimana). Oro stabile sui mercati. Il metallo con consegna immediata scambia così a 1574 dollari l’oncia (-0,08%) ma riesce a mettere a segno una settimana in rialzo (+3,8%). Euro invariato all’avvio dei mercati. La moneta unica scambia a 1,08 dollari (-0,03%). In Asia lo yen passa di mano a 109,7.