Mercati – Lo Spread Btp-Bund ancora sotto 190 punti

Lo spread tra Btp e Bund è sostanzialmente stabile in apertura dei mercati a 189 punti, ancora sui minimi da maggio 2018. Il rendimento per il titolo decennale italiano è all’1,65%. La Borsa di Milano apre poco mossa Il Ftse Mib in avvio ha segnato un calo dello 0,09% a 22.159 punti. Quotazioni dell’euro in calo in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,1256 sul dollaro (1,1258 ieri sera dopo la chiusura di Wall street) e a 121,64 sullo yen. Ancora un lieve calo per le quotazioni dell’oro in attesa delle dati Usa sulle vendite e in vista delle decisioni Fed sui tassi di interesse. Il lingotto con consegna immediata cede così ancora un 0,1% a 1.413 dollari l’oncia. Quotazioni d petrolio ancora in discesa dopo il brusco calo di ieri e la fine dell’allarme per la tempesta tropicale Berry. I contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto cedono 11 centesimi a 59,47 dollari al barile. Scende ancora un po’ anche il Brent a 66,43 dollari al barile. Seduta contrastata sui listini asiatici come non mostrano significative variazioni i futures sugli indici europei e su Wall Street. Tokyo, che ha riaperto dopo un giorno festivo, ha terminato in calo dello 0,69%, Hong Kong è in lieve rialzo (+0,14%). Segno meno poi per i listini cinesi di Shanghai (-0,27%) e Shenzhen (-0,20%) a scambi ancora in corso, meglio Seul (+0,45%).