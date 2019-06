Mercati – Lo Spread Btp Bund a 262 punti base.

Spread tra Btp e Bund poco mosso in avvio di giornata a 262 punti, sullo stesso livello di ieri in chiusura di seduta. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,38%. Euro in rialzo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 1,1336 dollari, contro i 1,1329 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sale però anche lo yen con la moneta unica che vale 122,84 yen. Quotazioni dell’oro in rialzo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,7% e passa di mano a 1.336 dollari l’oncia . Quotazioni del petrolio in netto calo sotto i 53 dollari sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio cedono l’1,9% a 52,27 dollari al barile. Il Brent perde l’1,8% a 61,19 dollari. Ad incidere i dati sui livelli delle scorte al massimo da due anni e le previsioni su un ulteriore taglio dei prezzi per il 2019 fino a 50 dollari al barile.